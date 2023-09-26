Росіяни розташовують ППО за межами Бердянська: стало відомо про ситуацію у найвіддаленішій точці від фронту

Місцеві жителі чують багато вибухів у Бердянському районі, але інформації немає, тому що летить за межами міста.

На півдні Запорізької області, у Бердянському районі, ЗСУ вдало нищать російську техніку. Протиповітряна оборона окупантів зосереджена за межами Бердянська.

Про це розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов в ефірі телеканалу "Еспресо".

Він повідомив, що 25 вересня був зафіксований приліт в околиці міста, саме туди, де окупанти розташовували ППО.

"Ми розуміємо, що росіяни закривають узбережжя. Сьогодні місцеві чули вибухи над невеличким селом Миколаївка. Однозначно там щось відбувалося, але немає конкретних результатів, тому що в селі практично немає місцевого населення та інтернету", - розповів Дудукалов.

За його словами, окупанти розмістили ППО навколо Бердянська, тому що у районі розміщено особовий склад армії РФ.

"Кожне село - це казарма й військова частина. У кожній порожній хаті мешкають окупанти. Також у Бердянськ приїжджають топ чиновники й топ командування РФ, тому що це найвіддаленіша точка від фронту. Усі рухи техніки прикриваються ППО, яку ЗСУ вдало нищить", - додав Дудукалов.