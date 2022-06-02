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Росіяни руйнують транспортну інфраструктуру: Генштаб розповів про ситуацію на Південнобузькому напрямку

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Росіяни руйнують транспортну інфраструктуру: Генштаб розповів про ситуацію на Південнобузькому напрямку

Фото: Associated Press

У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на Південнобузькому напрямку.

Там російські окупанти руйнують об’єкти транспортної інфраструктури на вірогідних напрямках просування Сил оборони. Таким чином загарбники намагаються утримати рубежі оборони.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 2 червня.

"У Чорноморській та Азовській операційних зонах корабельні угрупування противника зосереджуються на підтриманні сприятливого оперативного режиму та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря", - зазначили у Генштабі.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру і готуються до наступу.

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