Росіяни самі доводять, що це вони обстрілюють мирні міста та вбивають українців: які факти на це вказують

Російські окупанти самі доводять факти того, що це вони обстрілюють цивільну інфраструктуру та вбивають мирних мешканців.

Росіяни самі доводять, що це вони обстрілюють мирні міста та вбивають українців. Про це свідчить декілька фактів - зокрема, руйнування висвічуються сотнями пропагандистських журналістів.

Про це повідомили в пресслужбі Збройних сил України.

“Знаєте, як кацапи самі доводять, що це вони роблять обстріли? Просто по пунктах сьогоднішній обстріл Донецька. Знімальна група приїхала через декілька хвилин після обстрілу; відразу сотні камер та ЗМІ, відео та фото з різних ракурсів; приїхав Душилін -головний клоун, - щоб показати, “які українці погані” для росзмі. Все просто. Коли по їхніх складах точково б’ють наші воїни — ні камер, ні жертв, ні інформації від них”, — наголосили в Збройних силах України.

Нагадаємо, що після ракетних ударів по Вінниці зникли 15 людей.

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