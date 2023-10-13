Росіяни шантажують батьків школярів у окупації: чим погрожують загарбники

В ЦНС наголосили, що володіють списком прізвищ тих, хто втілює політику геноциду на українських територіях.

Російські загарбники на окупованих територіях України погрожують батькам відбирати їхніх дітей, якщо ті не приймуть громадянство РФ.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

Окупанти вимагають від батьків, аби їхні діти прийняли російське громадянство. В іншому разі погрожують передати дані про цих дітей окупаційним "органам опіки".

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"Батькам дітей, що вимушені ходити до ворожих шкіл, дали "час на роздуми" до кінця жовтня. Або дитина стає громадянином росії, або дані про неї потраплять до окупаційних "органів опіки", – йдеться в заяві ЦНС.

Там зазначили, що після таких дій дитину, відповідно, можуть примусово забрати у батьків, віддати до притулку, а потім – на всиновлення до іншої сім’ї.

В ЦНС наголосили, що український рух опору знищив вже багато окупантів, які займались втіленням політики геноциду на українських територіях.

"Усі списки, усі прізвища вже є у нашому розпорядженні. І розплата буде неминучою", – попередили в Центрі.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що загарбники на окупованих територіях України зробили необов’язковим вивчення у школах української мови. А за бажання школярів таки вивчати її, цих дітей гноблять та погрожують їм.

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