Росіяни шоковані настільки потужним спротивом українців на Херсонщині: "Да они еб*нутые эти укропы"

Окупанти на Херсонщині не очікували такого спротиву українців, тож тепер сподіваються хоча б повернутися додому живими.

Росіяни бідкаються через "надто потужний" спротив ЗСУ та місцевих у Херсонській області. При цьому, на війну більшість росіян мобілізуються, аби нібито "бити німців".

Про це стало відомо з пехоплення ГУР розмови окупанта зі своєю дівчиною.

"Да они еб*нутые эти укропы, они уже вообще ебн*тые. Они уже начали подходить вот ко мне 150 метров... 50, 100 метров. Позавчера, как начали стрелять по нам, я еб*л в рот, чуть душа не выпала. Дась, во эта Херсонская область еб*ная, тут п*зда все плачевно. Солнце я не знаю когда я вообще домой приеду, я хочу домой приехать хотя бы целым нах*й. Я уже не знаю, когда, но хотя бы вообще приехать", — бідкається росіянин своїй дружині.

При цьому окупант розповідає, що багато росіян ідуть на війну задля "великих грошей". Інші ж збираються нібито "бити німців".

"Да вообще еб*нутые. Некоторые люди приходят, взрослые по 45 лет, по 50. В Москве машина у них за несколько миллионов, коттеджи еб*ть, частные участки. Я говорю: "Ты че вообще сюда приехал?" — "Сам по желанию пришел — поехал немцев бить". Ему 45 лет", — розповідає росіянин.

Нагадаємо, у Мережі з’явилося відео з деокупованого села Давидів Брід у Херсонській області. На кадрах місцева пенсіонерка зі сльозами на очах дякує захисникам України за звільнення та закликає швидше вигнати окупантів з усієї країни.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Збройні сили України розвивають контрнаступ у Херсонській області. Під ударами ЗСУ російська армія залишила десятки населених пунктів.

Військові експерти не виключають, що українські військові можуть повторити успіхи нещодавнього контрнаступу на Харківському напрямку.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що угруповання елітних військ РФ на Херсонщині опинилося на межі розгрому.

Наразі Збройні сили України уже зачистили один "котел", в якому перебували російські військові. Зараз лінія фронту проходить впритул з Миловим.

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