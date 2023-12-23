Росіяни сховали свої ракетоносії: у Силах оборони назвали причину

Російські ракетоносії наразі перебувають у пунктах базування.

Про це в етері телемарафону повідомила речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

"Зараз ми спостерігаємо абсолютне згортання корабельного угруповання ворога в Чорному і Азовському морях, жодної одиниці на службу не виведено, навіть всі ракетоносії також заведено до пунктів базування. Але ми бачили, що кілька днів тому вони вивели ракетоносій одночасно з переміщенням тактичної авіації, що може свідчити про намагання злагодженої взаємодії і проведення певних тренувань. Тож небезпека залишається. Допоки в Чорному морі є ракетоносії, рівень ракетнох небезпеки Генеральний штаб оцінює як високий", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський одним із найбільших здобутків держави у війні з РФ назвав вигнання російського флоту, який домінував у Чорному морі.

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