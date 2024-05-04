Росіяни штурмують Часів Яр: військовий розповів про ситуацію із обороною міста

Українські захисники не мають інших наказів, крім того, щоб утримувати Часів Яр усіма силами.

Російські окупанти намагаються штурмувати місто Часів Яр на Донеччині з трьох сторін, але українські захисники розуміють стратегічну важливість цього населеного пункту, розташованого на височині.

Про це заявив заступник командира батальйону ударних БпАК “Ахіллес” 92-ї ОШБр Олесь Маляревич в ефірі телеканалу “Київ24”

"Ситуація наразі дуже-дуже в гарячій фазі перебуває, але реальних успіхів ворог не має. Ворог намагається штурмувати по флангах через Богданівку, Іванівське і фронтально в тому місці, де канал переходить в труби. Наразі в нас залишається завдання Часів Яр тримати”, - наголосив він.

За словами військового, українські захисники не мають інших наказів, крім того, щоб утримувати Часів Яр усіма силами.

“Часів Яр – це стратегічна висота. Якщо здати Часів Яр – це пряма загроза чотирьом містам агломерації Слов'янськ-Краматорськ-Дружківка-Костянтинівка. Утримувати ці міста і захищати місцеве населення буде дуже важко, якщо на цій висоті закріпиться ворожа артилерія. Тому допустити втрату Часового Яру не можна", - підсумував він.

Нагадаємо, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Economist зауважив, що росіяни можуть захопити Часів Яр так само, як Авдіївку, коли місто буде вщент знищене.

Читайте також: