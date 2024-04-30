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Росіяни штурмують острів Нестрига: в ЗСУ назвали його значення

Росіяни штурмують острів Нестрига: в ЗСУ назвали його значення

Російські окупанти / Фото: Facebook/Луганська обласна військово-цивільна адміністрація

Для українських захисників було важливо закрити острів для виходів туди ворога.

Російські війська безуспішно штурмують острів Нестрига на Херсонщині, який нещодавно під свій контроль взяли Сили оборони України. Острів є важливим для протидії ворожим диверсантам.

Про це речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук повідомив у ефірі телемарафону 30 квітня.

Російські окупанти вранці 30 квітня вже здійснили два штурми на Нестригу. Обидва штурми були невдалими, ворог зазнав втрат і відступив.

Плетенчук пояснив, що цей острів розташований у районі населеного пункту Велетенське та Кізомис, недалеко від ворожих військ. Фактично це останній острів перед гирлом річки і останній у правобережній частині островів у цьому районі.

"Для нас є важливим закрити цю територію від можливих диверсантів, або від можливих ворожих виходів, що в принципі і було зроблено, їх звідти було вибито. Тому це периметр безпеки в першу чергу", – зауважив речник Сил оборони півдня.

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Він також пояснив, для яких завдань на острів заходили окупанти.

"Як варіант – на човні закинути міномет і обстрілювати населений пункт. Або спроби заходити в тил, підходити ближче до наших позицій, вести розвідку, наводити інші види зброї, ту саму артилерію", – розповів Плетенчук.

Нагадаємо, напередодні ЗСУ взяли під контроль острів Нестрига, розташований у дельті Дніпра на території Білозерського району Херсонщини. Раніше острів був так званою сірою зоною. Це важливий з тактичної перспективи клаптик суходолу посеред річки.

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