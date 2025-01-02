Росіяни штурмують позиції ЗСУ та намагаються наступати: що відбувається на фронті

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 140 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів.

На Сіверському напрямку ворог атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Серебрянка.

На Краматорському напрямку зафіксовано 14 боєзіткнень в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Предтечине.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив сім атак неподалік Торецька, Диліївки та в напрямку Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак позицій наших військ поблизу Українки, Петропавлівки та Курахового.

На Времівському напрямку противник здійснив 19 наступальних дій на позиції українських підрозділів.

Попри активне застосування ворогом бомбардувальної авіації на Оріхівському напрямку наші війська успішно відбили одну атаку противника поблизу населеного пункту Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку російські загарбники, без успіху, двічі штурмували позиції наших підрозділів в районі острова Забич.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 5 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав одного ракетного та 24 авіаційних удари, із застосуванням семи ракет та 32 керованих бомб, а також здійснив 356 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Харківському та Гуляйпільському напрямках минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів, веде розвідку.

Нагадаємо, минулої доби втрати російських загарбників склали 1370 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 13 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, 69 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 54 автомобілі й три одиниці спеціальної техніки окупанта.

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