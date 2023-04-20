Росіяни штурмують позиції ЗСУ, тривають бої за Бахмут і Мар'їнку: останні новини з фронту від Генштабу

Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту підрозділи ЗСУ відбили понад 55 атак противника.

Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Протягом минулої доби наші захисники відбили атаки противника в районі населеного пункту Хромове.

На Мар'їнському напрямку минулої доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районах населених пунктів Мар'їнка та Побєда.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил Республіки Білорусь.

На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районах південної околиці населеного пункту Кремінна та Серебрянського лісництва.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Водяного та Первомайського, успіху не мав. На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Вугледара.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує здійснювати оборонні дії.

"В населеному пункті Ізюмівка на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, близько 400 військовослужбовців строкової служби російських окупаційних військ, які розквартировані на базі відпочинку "Долина Скіфів", плануються до переміщення на оборонні позиції в районі населеного пункту Володимирівка в Криму", – зазначив Генштаб.

Авіація Сил оборони за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та два склади боєприпасів противника.

Рік під ракетами: Генштаб оприлюднив шокуючу статистику про ракетні обстріли України

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