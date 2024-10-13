Росіяни штурмують позиції ЗСУ: у Генштабі розповіли, де "найгарячіше"

Найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку.

Збройні сили України продовжують активно протидіяти російському агресору, однак ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою. Від початку доби відбулося 80 бойових зіткнень.

Про це інформують у Генштабі.

Сумщина продовжує потерпати від російських артобстрілів.

"Від вогню ствольної артилерії постраждала Бобилівка. Також, агресор завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Соснівка, Мишутине, Глухів, Ободи та Біла Береза, застосувавши 13 КАБів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, росіяни бомбардують Курську область Росії. Зазначається, що по її території завдано дев’ять ударів дванадцятьма керованими авіабомбами.

"Тоді як на Куп’янському напрямку українські воїни відбивають шість ворожих атак неподалік Петропавлівки, Піщаного, Вишневого, Копанок та Лозової, одне з цих боєзіткнень вже завершилось", - йдеться в повідомленні.

Водночас на Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила десять атак біля Греківки, Дружелюбівки, Тернів та Торського. П’ять боєзіткнень на цей час завершилися, ще п’ять - тривають.

"На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 15 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Сухий Яр, Лисівка, Промінь та Селидове. Сили оборони стримують натиск та відбили 13 атак противника, два боєзіткнення ще триває", - вказано в повідомленні.

За даними Генштабу, найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку. Там окупанти провели 19 атак поблизу Кремінної Балки, Ізмайлівки, Новоселидівки, Курахівки, Гірника, Максимільянівки, Костянтинівки та Катеринівки.

"На даний час точиться три бої у районах Новоселидівки та Кремінної Балки. Крім цього ворог скинув авіаційні бомби на Курахове та Іллінку", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, у ніч проти 13 жовтня 2024 окупанти атакували українські міста.

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