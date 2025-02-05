Росіяни штурмують позиції ЗСУ у міській забудові Часового Яру та Торецька

На Торецькому напрямку українські захисники знищивши три ворожі автомобілі та 16 окупантів. Російська атака захлинулася.

Російські війська штурмують позиції Сил оборони України у міській забудові Часового Яру та Торецька за підтримки артилерії та безпілотників різних типів.

Про це повідомило оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Російські окупанти на Краматорському та Торецькому напрямках за підтримки артилерії та БпЛА різних типів продовжують штурмувати позиції українських військ у міській забудові Часового Яру та Торецька.

Для доправлення штурмових підрозділів до передових позицій у районі Леонідівки ворог застосував автомобільну техніку. Українські захисники завдали вогневого ураження по цій техніці, знищивши три автомобілі та 16 загарбників. Російська атака захлинулася.

Найгарячішим на фронті залишається Покровський напрямок. Російська армія проводила там наступальні дії у районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Піщане, Удачне, Успенівка, Андріївка та Дачне. Окупанти затасували автотехніку на північ від Новоєлізаветівки для доправлення штурмових груп до передових позицій. Сили оборони України пошкодили і знищили сім ворожих машин. Триває пошук та ліквідація залишків десанту.

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На Харківському напрямку протягом минулої доби росіяни безуспішно штурмували позиції українських військ у Вовчанську.

На Куп’янському напрямку окупанти штурмували українські позиції поблизу Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового, однак успіху не мали.

На Лиманському напрямку загарбники атакували укріплення українських військ у районах Ямполівки та Торського. Сили оборони не допустили втрат позицій.

На Новопавлівському напрямку російська армія безуспішно атакувала в районі Костянтинополя. Ворог продовжує накопичувати сили і засоби для подальших атак. Українські військові завдають противнику значних втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець повідомив, що у Часовому Ярі більшість штурмових дій ворог проводить у напрямку центру міста. Останнім часом під час штурмів і переміщень росіяни активно застосовують димові завіси.