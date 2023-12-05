Росіяни штурмують Степове біля Авдіївки: в МВА розповіли про важкі бої

Окупантів у Степовому немає.

У районі Авдіївки на Донеччині по всій лінії фронту тривають запеклі бої. Російські окупанти прагнуть захопити Степове, що на північний захід від міста, аби перерізати логістику ЗСУ.

Про це повідомив керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в ефірі "Радіо Свобода".

"Зрозуміло, чому вони це роблять, чому для них дуже важливе Степове. Хочуть перерізати логістику. Це найближчий напрямок для того, щоб перерізати нам єдину дорогу. Дуже запеклі бої тривають на Степовому", - розповів Барабаш.

Він наголошує, що наразі цей населений пункт залишається під контролем українських військ.

"Буквально вчора-позавчора були такі дуже серйозні стабілізаційні дії з нашого боку. Зараз ворога в Степовому немає. Зараз повністю Степове контролюється Збройними силами України", - зазначив начальник МВА.

Нагадаємо, аналітики ISW у своєму новому звіті повідомили, що ЗСУ контратакували поблизу Авдіївки. Українські захисники атакували російські позиції в лісосмузі на південь від Степового та відновили втрачені позиції.

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