Росіяни штурмують Сєвєродонецьк: Гайдай повідомив про ситуацію на Луганщині

Окупанти намагаються наступати на Луганщині, однак їхні атаки відбивають ЗСУ. Через ворожі обстріли зруйновано десятки будинків, є одна постраждала.

Російські окупанти штурмують Сєвєродонецьк, багато руйнувань у Гірській громаді. Також ворог вів штурмові дії в районах Білогорівки та Миколаївки, зазнав значних втрат у живій силі та техніці.

Про це 6 червня повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Авіаційних ударів завдано по цивільній інфраструктурі в Лисичанську.

Загалом за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено чотири танки, три артилерійських системи, вісім бойових броньованих машин та три одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий вертоліт Ка-52 та безпілотний літальний апарат.

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Крім того, рятувальники ліквідували пожежу на площі близько тисячі кв. метрів у Лисичанську. Окупанти обстріляли пекарню, яка випікала хліб для місцевих жителів.

Постраждали також декілька будівель державних установ та дві багатоповерхівки. Під час ворожого обстрілу Привілля зазнала поранень місцева жителька, її госпіталізували.

Більш серйозні руйнування в Гірській громаді. Це 16 будинків у Золотому, три – в Гірському. Також шість будинків зруйновано у Врубівці. Скільки у Сєвєродонецьку – порахувати важко, там точаться вуличні бої.

Після ворожих обстрілів постраждала також цивільна інфраструктура в районах Метьолкіного, Борівського, Устинівки, Тошківки. Із мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляні Золоте, Оріхове, Гірське, Врубівка.

Нагадаємо, завдяки контратакам в Сєвєродонецьку українські військові відбили значну частину міста та витіснили російські війська до східної околиці міста. Однак російські війська продовжують перетягувати техніку та війська до району Сєвєродонецька та Лисичанська.

Фото: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай

Гайдай: "Російським окупантам несолодко, мають втрати, але кинули на Луганщину всі сили"

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