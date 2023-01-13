Росіяни штурмують захисників України на Донбасі: з’явилася нова мапа війни

Найпекельнішими залишаються бої в районах Соледара і Бахмута.

Російські окупанти 13 січня намагаються атакувати позиції ЗСУ на кількох напрямках на Донбасі.

Про це свідчать дані мапи бойових дій від британського Міноборони.

Російські сили намагаються штурмувати українську армію в Луганській та Донецькій областях: біля Сватового, Кремінної, Соледара та Бахмута. Найзапекліші бої тривають у районах Соледара і Бахмута.

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Зазначимо, що командування окупантів оголосило про начебто захоплення Соледара, проте в ЗСУ цю інформацію спростували, заявивши, що бої у місті тривають.

Щодо інших ділянок фронту, то там ситуація стабільна: і загарбники, і українські захисники проводять артилерійські дуелі. Водночас українські бійці відпрацьовують по тилових позиціях росіян на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 January 2023.



Find out more about the UK government's response: https://t.co/WtiQjG6ZrO



#StandWithUkraine pic.twitter.com/9pynGMYWjD — Ministry of Defence (@DefenceHQ) January 13, 2023

Нагадаємо, за даними Міноборони України станом на ранок 13 січня, ніч у Соледарі була "гарячою", там тривали бої. На Донецький напрямок ворог кинув ледь не всі основні сили та інтенсивно наступає, а ЗСУ намагаються втримати оборону.

Зауважимо, очільник Міноборони Олексій Резніков попередив, що окупанти навесні можуть почати наступ із захоплених ними районів на півдні та сході України. Водночас ознак підготовки до наступу з Білорусі міністр не бачить.

Чи реальні мрії ворога про "котел" у Бахмуті?

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