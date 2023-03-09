Росіяни шукають нову тактику: Гуменюк про нічну ракетну атаку ворога

Масована нічна ракетна атака росіян свідчить про те, що окупанти мають намір ворога знайти нову тактику ударів. Агресорка Росія, ймовірно, буде пробувати різні варіанти використання своїх ракет.

Про це в ефірі 24 каналу повідомила керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони й оборони Півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, Росії знадобилося більше часу для того, щоб зібрати всі свої ресурси та відшукати нову тактику. Втім, вдалося це чи ні - поки не відомо.

"Ми поки що відстежуємо те, що вони називають для себе новою тактикою - чи знайшли вони її, чи ще в пошуку", - сказала Гуменюк.

Такж представниця ЗСУ розповіла, що своїми діями росіяни намагалися заплутати українські сили ППО. Адже перед самим ракетним обстрілом РФ завела всі носії до пунктів базування. Втім, перед тим довгий час тривала така "гра м'язами” в морі".

Гуменюк каже, що війська РФ використовують тактику змішаних ударів: ракети і повітряного, і морського базування, і дрони, і БПЛА.

"Зокрема, ця атака відзначилась тим, що в паузі між хвилями вони запустили безпілотники, які ми також збили, по виявленню результативності першої хвилі атаки", - каже начальницю Об'єднаного координаційного пресцентру.

Використовуючи під час ракетної атаки шість "Кинджалів", окупанти намагаються так тиснути. Мовляв, хочуть продемонструвати, що можуть дозволити використовувати інші види озброєння - не тільки, що стали звичними.

"Знову повертаємося до того, що вишукують нову тактику", - пояснює Гуменюк.

Нічна ракетна атака 9 березня

Росія здійснила масований удар по Україні дронами та ракетами. Окупанти атакували Київ, Прикарпаття, Дніпропетровську, Одеську, Харківську, Запорізьку, Львівську області.

Ворог здійснив 81 пуск різних ракет, а також вісім пусків безпілотників Shahed. Українськими захисниками із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" знищено 34 крилаті ракети, а також 4 дрони-камікадзе. Також внаслідок організованої протидії вісім керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.

Зокрема, російська армія атакувала Київ ракетою "Кинджал". Внаслідок ракетного удару пролунали потужні вибухи в Голосіївському та Святошинському районах. Постраждало троє людей, двох із них шпиталізували медики.

Зокрема, у Золочівському районі Львівської області під час масованої російської атаки ракета окупантів впала у житловій зоні. Загинуло п'ятеро людей. Ракета забрала життя двох сімей.

Внаслідок масованої атаки є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури України. Тому обмеження будуть застосовані у Житомирській, Харківській та Одеські областях. Зокрема, на Житомирщині внаслідок удару безпілотниками об'єкту енергетичної інфраструктури майже 150 тисяч абонентів не мають електренергії.

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