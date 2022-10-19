Росіяни сім годин обстрілювали Оріхів на Запоріжжі: поранено вісім осіб

У ніч проти середи, 19 жовтня, російські окупанти обстріляли Оріхів у Запорізькій області. Атака тривала сім годин поспіль.

Про це про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Внаслідок ворожої атаки поранено вісім мирних жителів. У людей поранення різного ступеню важкості. Усіх потерпілих шпиталізували.

За словами Старуха, армія РФ застосувала реактивні систем залпового вогню. Руйнувань зазнали приватні будинки, будівля міської ради та навчального закладу. Наразі в Оріхові відсутнє електро та водопостачання. Профільні службі вже працюють над відновленням мереж.

Крім того, окупаційні війська випустили ракети С-300 по Гуляйполю. Руйнувань зазнала місцева школа. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Як повідомлялося, вночі 19 жовтня росіяни ракетами атакували Запорізьку область. Поцілено в об'єкт критичної інфраструктури. Окупанти застосували ракети С-300.

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