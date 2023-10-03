Росіяни скинули 3 бомби у районі Зміїного: Гуменюк пояснила мету окупантів

Окупанти використовували тактичну авіацію для скидання керованих авіабомб.
Російські окупанти, 2 жовтня, скинули три керовані авіабомби у напрямку і районі острова Зміїний. Таким чином вони намагаються повернути собі панування в Чорному морі.
Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.
Гуменюк розповіла, що окупанти використовували тактичну авіацію для скидання керованих авіабомб у напрямку і районах острова Зміїний.
"Це говорить про те, що загарбники намагаються повернути собі панування в Чорному морі і диктувати свої умови цивільного судноплавства. Їх дратує те, що працює гуманітарний коридор", – зазначила речниця ОК "Південь".
Гуменюк додала, що росіяни намагаються дискредитувати Україну як здатну забезпечувати безпеку гуманітарного коридору.
Нагадаємо, російська армія завдала бомбового удару по острову Зміїний у Чорному морі.
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