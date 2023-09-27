Росіяни скинули 4 авібомби на Берислав: в ОВА показали фото руйнувань

Під удар потрипили будинки мирних жетелів та лікарня.
Російські війська вранці 27 вересня скинули чотири авіабомби на домівки жителів Берислава Херсонської області.
Про це повідомила Херсонська ОВА.
У військовій адміністрації Херсонщини опублікували фото з наслідками авіаударів по Бериславу.
"Це не декорації до чергового бойовика. Це реальність, у якій щодня живе Херсонщина. На фото – наслідки чергового удару армії рф по Бериславу", – йдеться в заяві ОВА.
Там уточнили, що окупанти скинули чотири керовані авіабомби на домівки жителів Берислава. Внаслідок обстрілу також пошкоджено будівлю лікарні та господарські спороди.
Минулося без жертв.
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Нагадаємо, протягом 25 серпня окупанти влаштували п'ять авіаударів по Херсонській області, скинувши 20 керованих авіабомб на населені пункти.
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