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Росіяни скинули 4 авібомби на Берислав: в ОВА показали фото руйнувань

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Росіяни скинули 4 авібомби на Берислав: в ОВА показали фото руйнувань

Наслідки атаки авіабомбами по Бериславу / Фото: Херсонська ОВА

Під удар потрипили будинки мирних жетелів та лікарня.

Російські війська вранці 27 вересня скинули чотири авіабомби на домівки жителів Берислава Херсонської області.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

У військовій адміністрації Херсонщини опублікували фото з наслідками авіаударів по Бериславу.

"Це не декорації до чергового бойовика. Це реальність, у якій щодня живе Херсонщина. На фото – наслідки чергового удару армії рф по Бериславу", – йдеться в заяві ОВА.

Там уточнили, що окупанти скинули чотири керовані авіабомби на домівки жителів Берислава. Внаслідок обстрілу також пошкоджено будівлю лікарні та господарські спороди.

Минулося без жертв.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Поранені, пожежа і руйнування! Росіяни били вночі по українських містах

Наслідки атаки авіабомбами по Бериславу / Фото: Херсонська ОВА / ©
Наслідки атаки авіабомбами по Бериславу / Фото: Херсонська ОВА
Наслідки атаки авіабомбами по Бериславу / Фото: Херсонська ОВА / ©
Наслідки атаки авіабомбами по Бериславу / Фото: Херсонська ОВА
Наслідки атаки авіабомбами по Бериславу / Фото: Херсонська ОВА / ©
Наслідки атаки авіабомбами по Бериславу / Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, протягом 25 серпня окупанти влаштували п'ять авіаударів по Херсонській області, скинувши 20 керованих авіабомб на населені пункти.

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Дата публікації
Перегляди
539
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