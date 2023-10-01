Росіяни скинули авіабомби на Берислав: під ударом і інші села Херсонщини, є жертви (фото)

Так, у селі Тягинка Бериславського району загинув 43-річний чоловік, який перебував на своєму подвір'ю.

У неділю, 1 жовтня, о 16:50 російські окупанти скинули дві керовані авіабомби на житловий квартал Берислава (Херсонська область).

Про це передає Херсонська обласна військова адміністрація.

Внаслідок удару зруйновано гаражні приміщення, вибуховою хвилею у корпусах медзакладу та житлових будинках вибило вікна, також пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури.

Фото: Херсонська ОДА

Наслідки удару росіян по Бериславу 1 жовтня 2023 р.

Крім того, росіяни атакували і село Тягинка Бериславського району. Там смертельні поранення отримав чоловік 1980 року народження, який знаходився на подвірʼї будинку.

Також окупанти атакували Веселе. До лікарні з травмами кінцівок і контузією доставили 63-річну жінку.

Нагадаємо, що 29 вересня росіяни завдали авіаудару по житловому кварталу Херсона, а також Бериславу та Ольгівці.

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