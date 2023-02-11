Росіяни скинули авіабомби на острів Зміїний: в ЗСУ розповіли про мету ворога

У ніч проти суботи, 11 лютого, російські війська скинули на острів Зміїний чотири авіабомби. Зокрема, таким чином окупанти намагаються створити штучну перемогу перед кремлівською пропагандою.

Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Атакували вони авіабомбами. Це говорить про те, що вони натякають на розвиток подій, зокрема і на півдні", - сказала вона.

За словами Гуменюк, російські війська намагаються створювати інформаційний фон, бо не мають на півдні реальних успіхів. Також своїми діями ворог намагається перевірити готовність української армії до оборони.

"Також намагаючись перевірити нашу готовність до оборони та вивідувати, чи не облаштували ми там вже потужний бастіон, який їм знову доведеться штурмувати. Днями вони намагалися розвідувати, а пізніше вирішили продемонструвати свою "силу" та "присутність". Але що вони бомбили? Те, що самі там і позалишали", - зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, вночі окупанти двома Су-24М ворог здійснив бомбардування острова Зміїний. Окупанти скинули 4️ авіабомби. Також з берегового ракетного комплексу з території тимчасово окупованого Криму застосував три протикорабельні ракети "Онікс", якими влучив у прибережну зону Одещини.

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