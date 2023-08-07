Росіяни скинули авіабомби та обстріляли касетними боєприпасами Харківщину: є загиблі (фото)

Окупанти вбили чоловіка і жінку та травмували 5 людей.

Російська терористична армія у понеділок, 7 серпня, обстріляла Куп’янський район на Харківщині. Окупанти скинули на житлові будинки авіабомби, а коли на місце приїхали рятувальники і поліція - вдарила по людях касетними боєприпасами.

Про це повідомили міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 19:45 окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами по селу Кругляківка Куп’янського району. За попередніми даними медиків екстреної допомоги, 2 цивільних загинули - жінка близько 45 років та чоловік близько 60 років", - повідомив Синєгубов.

Також очільник Харківщини додав, що постраждало дві жінки та двоє чоловіків.

"Під повторний обстріл окупантів потрапили рятувальники. Постраждали двоє співробітників ДСНС, їх госпіталізували до медичної установи. Зруйновані та пошкоджені приватні будинки, виникли пожежі. Екстрені служби працюють на місці та ліквідовують наслідки", - написав Синєгубов.

Наслідки обстрілу Харківщини / Фото: Олег Синєгубов

Ігор Клименко додав, що коли на місце обстрілу прибули рятувальники та поліція, росіяни вдарили по людях касетними боєприпасами.

"Коли на місце влучання приїхали правоохоронці та надзвичайники, противник здійснив повторний обстріл касетними боєприпасами. Поранені 2 рятувальників ДСНС та слідчий поліції Харківщини", - написав він.

Наслідки російських терористичних ударів. / Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, 7 серпня російські терористи запустили дві ракети по центру міста Покровськ Донецької області. Наразі відомо про 5 загиблих та 31 пораненого.

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