Росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку на Донеччині: які наслідки

Окупанти скинули авіабомбу на житловий будинок, що призвело до значних руйнувань.

Сьогодні вдень російські війська завдали авіаудару по багатоповерхівці у Сіверську. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Окупанти скинули авіабомбу на житловий будинок, що призвело до значних руйнувань. Поранених оперативно евакуювали до лікарні, де їм надають медичну допомогу.

На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці, які ліквідовують наслідки обстрілу.

Очільник Донецької ОВА вкотре наголосив на небезпеці перебування у зоні бойових дій та закликав жителів регіону не зволікати з евакуацією:

"Не перетворюйте себе на мішені! Евакуюйтесь своєчасно!" – підкреслив він.

Нагадаємо, вночі 11 березня російські окупанти завдали чергової атаки Одеси. В місті загорілися резервуари з пальним, приватний житловий будинок та склад із дитячими іграшками.

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