Росіяни скинули авіабомбу на Куп'янськ: кількість загиблих збільшилася до шести (фото)

Станом на зараз у Куп'янську загинули дві жінки та четверо чоловіків.
Кількість загиблих унаслідок російського авіаудару по Куп'янську Харківської області у вівторок, 19 вересня, зросла до шести осіб.
Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.
"Загиблих продовжуємо діставати з річки та зі знищених автівок"
"Станом на зараз шестеро цивільних загинули в Куп'янську. Дві жінки та чотири чоловіки. Це та кількість жертв, яку вдалося підрахувати на цей момент. Ворог обстріляв автомобіль волонтерів, що здійснювали евакуацію мирного населення. Загиблих продовжуємо діставати з річки поблизу та зі знищених автівок", - розповів Болвінов.
Начальник слідчого управління уточнив, що авіаудару було завдано в середині дня, близько 13 години.
"Наші слідчі, криміналісти та вибухотехніки працюють на місці події, триває огляд. І, на жаль, знаходимо ще тіла. Тому кількість жертв оновлюватиметься", - додав Болвінов.
Що кажуть у МВС
У МВС розповіли, що працівники слідчо-оперативної групи провели огляд місця події, вилучили уламки попередньо від КАБ-500.
"Пошкоджені автомобілі, в яких загинули дві жінки та чотири чоловіки. 19 вересня близько 13:00 ворог ударив керованою авіабомбою по місту Куп’янськ. Зруйновано міст через річку Оскіл", - уточнили в МВС України.
Нагадаємо, російські окупаційні війська завдали по Куп'янську удару керованою авіабомбою. Раніше було відомо про трьох загиблих.
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