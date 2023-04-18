Росіяни скинули авіабомбу на прикордонне село в Чернігівській області

Інформації про потерпілих немає.

У вівторок, 18 квітня, російська окупаційна армія скинули керовану авіабомбу в районі села Тимоновичі, що на Чернігівщині.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ".

Росіяни завдали ворожого удару зранку, о 10:30. Бомба була випущена з літака "СУ-35".

Зазначається, що про втрати серед місцевого населення інформація не надходила.

Нагадаємо, днями російська армія завдала авіаудару по селу Новоєгорівка, що у Сватівському районі Луганської області. Окупанти влучили у житловий будинок. Внаслідок ворожої атаки троє мирних мешканці загинули. Жінка 1977 року отримала осколкові поранення шиї, рук та ніг.

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