Росіяни скинули чотири КАБи на центр Білопілля: Сумська ОВА оприлюднила фото наслідків

Окупанти вчинили черговий злочин проти мирних людей, вдаривши по цивільній інфраструктурі.

Внаслідок ворожого обстрілу Білопілля Сумської області загинула жінка, ще дві людини поранені. Сьогодні вдень, 8 квітня ворог скинув 4 КАБи в центрі міста.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"У результаті авіаційного удару одна жінка загинула, троє людей отримали поранення. Один з поранених - у важкому стані. Постраждалим надається медична допомога, як місцевими так і обласними лікарнями", – заявили в ОВА.

8 квітня ворог скинув 4 КАБи в центрі міста Білопілля Фото: Сумська ОВА

Руйнувань зазнали заклади торгівлі, міська рада, знищено автотранспортні засоби.

8 квітня ворог скинув 4 КАБи в центрі міста Білопілля Фото: Сумська ОВА

Аварійно-рятувальні роботи тривають. На місці працюють всі необхідні служби.

8 квітня ворог скинув 4 КАБи в центрі міста Білопілля Фото: Сумська ОВА

Як повідомляє адміністрація, завдяки тому, що сигнал повітряної тривоги пролунав вчасно і люди спустились в укриття, вдалось уникнути більшої кількості жертв.

8 квітня ворог скинув 4 КАБи в центрі міста Білопілля Фото: Сумська ОВА

На жаль, ті, хто залишились ззовні отримали поранення, у тому числі і несумісні з життям. Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблої.

"Ще раз наголошую, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та рідних”, – закликав начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

Напередодні росіяни обстріляли Сумщину з мінометів, артилерії, атакували дронами та били з танків. Там пролунали 173 вибухи, було поранено людину.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.