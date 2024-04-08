Росіяни скинули чотири КАБи на центр Білопілля: Сумська ОВА оприлюднила фото наслідків

Окупанти вчинили черговий злочин проти мирних людей, вдаривши по цивільній інфраструктурі.
Внаслідок ворожого обстрілу Білопілля Сумської області загинула жінка, ще дві людини поранені. Сьогодні вдень, 8 квітня ворог скинув 4 КАБи в центрі міста.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
"У результаті авіаційного удару одна жінка загинула, троє людей отримали поранення. Один з поранених - у важкому стані. Постраждалим надається медична допомога, як місцевими так і обласними лікарнями", – заявили в ОВА.
Руйнувань зазнали заклади торгівлі, міська рада, знищено автотранспортні засоби.
Аварійно-рятувальні роботи тривають. На місці працюють всі необхідні служби.
Як повідомляє адміністрація, завдяки тому, що сигнал повітряної тривоги пролунав вчасно і люди спустились в укриття, вдалось уникнути більшої кількості жертв.
На жаль, ті, хто залишились ззовні отримали поранення, у тому числі і несумісні з життям. Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблої.
"Ще раз наголошую, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та рідних”, – закликав начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.
Напередодні росіяни обстріляли Сумщину з мінометів, артилерії, атакували дронами та били з танків. Там пролунали 173 вибухи, було поранено людину.
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