Росіяни скинули чотири керовані авіабомби на одне із сіл Херсонщини: наслідки обстрілу (фото)

На одне з сіл у Милівській громаді, що в Херсонській області, російські окупанти скинули чотири керовані авіабомби. Удар стався по житлових будинках.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін у Telegram ввечері 22 січня.

"Постраждалих серед місцевих мешканців немає. Наслідки обстрілу — на фото", — коротко прокоментував він ворожу атаку.

Росіяни скинули чотири керовані авіабомби на одне із сіл Херсонщини / Фото: Олександр Прокудін

Зазначимо, що обстріли регіону не припиняються ні вдень, ні вночі. Упродовж минулої доби ворог з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків і дронів 119 разів обстріляв Херсоншину.

А вдень 17 січня армія РФ обстріляла Берислав. Там повідомляють про трьох постраждалих.

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