Росіяни скинули КАБ на Білопілля: в ОВА оприлюднили фото наслідків

Росіяни скинули на Білопілля, що у Сумській області, кореговані авіаційні бомби калібром 500 кілограмів (КАБ) та вбили чоловіка. Його дочка серйозно поранена.

Про це повідомили в Сумській ОВА та Сумській облпрокуратурі.

КАБ потрапив у будинок місцевих жителів. 33-річний господар загинув, його 11-річна донька отримала серйозні поранення, також поранено 55-річну жінку та 63-річного чоловіка.

Росіяни скинули на Білопілля, що у Сумській області, кореговані авіаційні бомби

"Ворог продовжує чинити військові злочини, завдаючи удари по мирному населенню Сумщини. Сьогодні вдень, 18 серпня росіяни скинули КАБ на Білопілля", - йдеться у повідомленні.

Росіяни скинули на Білопілля, що у Сумській області, кореговані авіаційні бомби

Нагадаємо,вдень 18 серпня росіяни скинули КАБ на Білопілля у Сумській області. В ОВА заявили про попередні наслідки.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.