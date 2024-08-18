Росіяни скинули КАБ на Білопілля: в ОВА оприлюднили фото наслідків

КАБ потрапив у будинок місцевих жителів.
Росіяни скинули на Білопілля, що у Сумській області, кореговані авіаційні бомби калібром 500 кілограмів (КАБ) та вбили чоловіка. Його дочка серйозно поранена.
Про це повідомили в Сумській ОВА та Сумській облпрокуратурі.
КАБ потрапив у будинок місцевих жителів. 33-річний господар загинув, його 11-річна донька отримала серйозні поранення, також поранено 55-річну жінку та 63-річного чоловіка.
"Ворог продовжує чинити військові злочини, завдаючи удари по мирному населенню Сумщини. Сьогодні вдень, 18 серпня росіяни скинули КАБ на Білопілля", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо,вдень 18 серпня росіяни скинули КАБ на Білопілля у Сумській області. В ОВА заявили про попередні наслідки.
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