Росіяни скинули КАБ на Курахове: поранені 16 людей (фото)

Окупанти знову скинули КАБ на Курахове.

Російські окупанти сьогодні, 3 березня, цинічно обстріляли центр міста Курахове у Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки постраждали десятки людей.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Унаслідок атаки поранено 16 людей, двоє з яких у важкому стані. Усі поранені перебувають у лікарні та отримують всю необхідну медичну допомогу.

Наслідки удару по Кураховому

За словами голови ОВА, місто потрапило під вогонь сьогодні в обід — ворог поцілив у самий центр міста, пошкодив щонайменше 15 багатоповерхівок. За попередньою інформацією, росіяни використали керовану авіабомбу (КАБ).

На місці удару працюють представники місцевої влади, поліція і рятувальники.

Наслідки удару по Кураховому / Фото: Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Нагадаємо, 28 лютого росіяни закидали авіабомбами житлові квартали в Кураховому.

27 лютого армія РФ обстріляла Курахівську громаду з артилерії, внаслідок цього одна людина загинула і п’ятеро поранено.

Раніше ми писали, чи можуть Курахове, Торецьк, Часів Яр, Сіверськ та інші прифронтові міста стати новими Авдіївкою і Бахмутом.

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