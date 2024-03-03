Росіяни скинули КАБ на Курахове: поранені 16 людей (фото)

Окупанти знову скинули КАБ на Курахове.
Російські окупанти сьогодні, 3 березня, цинічно обстріляли центр міста Курахове у Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки постраждали десятки людей.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Унаслідок атаки поранено 16 людей, двоє з яких у важкому стані. Усі поранені перебувають у лікарні та отримують всю необхідну медичну допомогу.
За словами голови ОВА, місто потрапило під вогонь сьогодні в обід — ворог поцілив у самий центр міста, пошкодив щонайменше 15 багатоповерхівок. За попередньою інформацією, росіяни використали керовану авіабомбу (КАБ).
На місці удару працюють представники місцевої влади, поліція і рятувальники.
Нагадаємо, 28 лютого росіяни закидали авіабомбами житлові квартали в Кураховому.
27 лютого армія РФ обстріляла Курахівську громаду з артилерії, внаслідок цього одна людина загинула і п’ятеро поранено.
Раніше ми писали, чи можуть Курахове, Торецьк, Часів Яр, Сіверськ та інші прифронтові міста стати новими Авдіївкою і Бахмутом.
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