Росіяни скинули КАБ на пожежну частину на Харківщині: які наслідки (фото)

У момент атаки в депо перебували 11 рятувальників.
Російські війська ввечері 17 березня скинули керовану авіабомбу на пожежну частину в селі Білий Колодязь на Харківщині. Є пошкодження та поранений.
Про це повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та МВС України.
Очільник області поінформував, що о 23:30 окупанти завдали удару КАБ по пожежній частині у селі Білий Колодязь Чугуївського району. В результаті удару були пошкоджені будівля пожежної частини та чотири пожежно-рятувальні автомобілі.
Легку травму одержав 29-річний водій автомобіля. Минулося без госпіталізації.
Водночас у МВС вказали, що в момент атаки на чергуванні у пожежному депо перебували 11 рятувальників, з яких один отримав травму руки. Це водій пожежно-рятувального підрозділу. Медичну допомогу йому надали на місці.
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Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 18 березня влаштували атаку дронами Shahed по Україні. Так, ворог запустив 22 безпілотники, сили ППО збили 17 із них у межах декількох областей.
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