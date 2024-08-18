Росіяни скинули КАБ на Сумщину — в ОВА повідомили про жертв

Вдень 18 серпня росіяни скинули КАБ на Білопілля, що у Сумській області. Попередньо, одна людина загинула і одна отримала поранення.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

За офіційною інформацією, на місці працюють всі необхідні служби. Надається медична допомога, проводяться аварійно-рятувальні роботи. Зараз наслідки ворожої атаки уточнюються.

Під завалами будівель можуть бути люди.

Нагадаємо, ранііше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що лише цього літа росіяни завдали понад двох тисяч ударів по території Сумщини. Застосовували ракети, артилерію, КАБи, ударні дрони, міномети.

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