Росіяни скинули КАБи на Великописарівську громаду: поранені діти, є руйнування (фото)

Російські війська 12 березня скинули керовані авіабомби по Великописарівській громаді Охтирського району Сумщини. Внаслідок атаки постраждала багатодітна родина.

Про це повідомила Сумська ОВА.

Російські окупанти о 9:20 завдали авіаудару по Великописарівській громаді. Ворог скинув з літака керовані авіаційні бомби на житловий сектор населеного пункту. Зафіксовано два "прильоти".

Також читайте Дрони атакували Тернопільську область: пошкоджено обʼєкт інфраструктури

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждала багатодітна родина: поранено двоє дітей віком 6 та 10 років.

Також поранень зазнала одна доросла людина.

Пошкоджені п’ять приватних житлових будинків та гараж.

На місці працюють усі необхідні служби, надається допомога постраждалим.

Читайте провідні новини дня:

Працівники ДСНС ліквідовують наслідки авіаудару в Охтирському районі Сумщини / Фото: Управління ДСНС у Сумській області

Працівники ДСНС ліквідовують наслідки авіаудару в Охтирському районі Сумщини / Фото: Управління ДСНС у Сумській області

Працівники ДСНС ліквідовують наслідки авіаудару в Охтирському районі Сумщини / Фото: Управління ДСНС у Сумській області

До слова, в ніч проти 12 березня російські війська завдали ракетних ударів по Селидовому Донецької області. Ворог влучив по території житлового кварталу та поранив двох дорослих сестер.

Читайте також: