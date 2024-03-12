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Росіяни скинули КАБи на Великописарівську громаду: поранені діти, є руйнування (фото)

Росіяни скинули КАБи на Великописарівську громаду: поранені діти, є руйнування (фото)

Працівники ДСНС ліквідовують наслідки авіаудару в Охтирському районі Сумщини / Фото: Управління ДСНС у Сумській області

Окупанти скинули керовані авіаційні бомби на житловий сектор населеного пункту.

Російські війська 12 березня скинули керовані авіабомби по Великописарівській громаді Охтирського району Сумщини. Внаслідок атаки постраждала багатодітна родина.

Про це повідомила Сумська ОВА.

Російські окупанти о 9:20 завдали авіаудару по Великописарівській громаді. Ворог скинув з літака керовані авіаційні бомби на житловий сектор населеного пункту. Зафіксовано два "прильоти".

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждала багатодітна родина: поранено двоє дітей віком 6 та 10 років.

Також поранень зазнала одна доросла людина.

Пошкоджені п’ять приватних житлових будинків та гараж.

На місці працюють усі необхідні служби, надається допомога постраждалим.

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Працівники ДСНС ліквідовують наслідки авіаудару в Охтирському районі Сумщини / © Управління ДСНС у Сумській області
Працівники ДСНС ліквідовують наслідки авіаудару в Охтирському районі Сумщини / Фото: Управління ДСНС у Сумській області
Працівники ДСНС ліквідовують наслідки авіаудару в Охтирському районі Сумщини / © Управління ДСНС у Сумській області
Працівники ДСНС ліквідовують наслідки авіаудару в Охтирському районі Сумщини / Фото: Управління ДСНС у Сумській області
Працівники ДСНС ліквідовують наслідки авіаудару в Охтирському районі Сумщини / © Управління ДСНС у Сумській області
Працівники ДСНС ліквідовують наслідки авіаудару в Охтирському районі Сумщини / Фото: Управління ДСНС у Сумській області

До слова, в ніч проти 12 березня російські війська завдали ракетних ударів по Селидовому Донецької області. Ворог влучив по території житлового кварталу та поранив двох дорослих сестер.

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