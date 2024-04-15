Росіяни скинули керовану авіабомбу на заклад освіти на Харківщині: є загиблі та поранені

Загиблі та постраждалі — цивільні.
Вдень у понеділок, 15 квітня, росіяни скинули керовану авіабомбу на заклад освіти у Лук'янцях Харківської області.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, через обстріл ворога двоє людей загинули. Кількість поранених встановлюється. Усі — цивільні.
"Окупанти знову вбивають цивільних жителів Харківщини. Сьогодні о другій годині дня російські війська здійснили обстріл керованою авіабомбою с.Лук‘янці Липецької громади Харківського району. Влучання було в заклад освіти".
Інформація оновлюється.
Заступник голови Липецької громади Сергій Креветченко у коментарі "Суспільне Харків" уточнив, що, попередньо, відомо про двох загиблих та трьох поранених.
Нагадаємо, на Харківщині оголосили примусову евакуацію. Про які населені пункти йдеться — читайте ТУТ.
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