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Росіяни скинули керовану авіабомбу на заклад освіти на Харківщині: є загиблі та поранені

Росіяни скинули керовану авіабомбу на заклад освіти на Харківщині: є загиблі та поранені

Підбита російська касетна авіабомба. Фото ілюстративне

Загиблі та постраждалі — цивільні.

Вдень у понеділок, 15 квітня, росіяни скинули керовану авіабомбу на заклад освіти у Лук'янцях Харківської області

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, через обстріл ворога двоє людей загинули. Кількість поранених встановлюється. Усі цивільні.

"Окупанти знову вбивають цивільних жителів Харківщини. Сьогодні о другій годині дня російські війська здійснили обстріл керованою авіабомбою с.Лук‘янці Липецької громади Харківського району. Влучання було в заклад освіти".

Інформація оновлюється.

Заступник голови Липецької громади Сергій Креветченко у коментарі "Суспільне Харків" уточнив, що, попередньо, відомо про двох загиблих та трьох поранених.

Нагадаємо, на Харківщині оголосили примусову евакуацію. Про які населені пункти йдеться — читайте ТУТ.

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