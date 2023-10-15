Росіяни скинули на Херсон керовані авіабомби: всі подробиці ранкової атаки

За попередніми даними, минулося без жертв та постраждалих.

Сьогодні зранку, 15 жовтня, у Херсоні пролунав потужний вибух. Після цього у деяких районах зникла електрика.

Як повідомив очільник ОВА Роман Мрочко, російські військові з СУ-34 завдали авіаційного удару в районі об'єкта критичної інфраструктури у Херсоні.

"Близько години тому з різницею в 30 хвилин військовими РФ з СУ-34 було завдано авіаудар, попередньо 2 КАБ (коригована авіаційна бомба – ред), у районі об’єкту критичної інфраструктури у Херсоні", – зазначив він.

Містяни сказали ТСН.ua, що після вибуху погіршився зв'язок та відсутній Інтернет.

В ОВА запевнили, що над відновленням електрики в місті працюють аварійні бригади.

Мрочко закликав людей у разі потреби звернутись до "Пунктів незламності", де працюють генератори та старлінки, є запаси їжі і води.

Як повідомив у марафоні "Єдині новини" керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков, військові РФ скинули дві керовані авіабомби на передмістя Херсона. Зруйновані будинки, пошкоджені лінії електропередач та об'єкт інфраструктури.

"Укрзалізниця" також повідомила, що вокзал переходить на резервне живлення. Ударною хвилею пошкоджено тамбури 11 вагону поїзда №102 "Херсон - Київ", усі пасажири цілі. Поїзд вже виїхав з зони обстрілу і продовжує рух за графіком.

Що кажуть військові

Російські окупанти в ніч проти неділі, 15 жовтня, обстрілювали південь України, скинувши 10 керованих авіабомб. Терор триває і в Чорному морі.

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

"Ніч минула неспокійно. Росіяни за ніч скинули на південь 10 керованих авіабомб", – заявила вона.

Нагадаємо:

Російська армія обстріляла транспортне підприємство в Херсоні вранці 2 жовтня.

Напередодні на Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинула людина, ще шестеро були поранені, двоє з них – діти.

26 вересня також росіяни атакували медичний заклад у Бериславі. Влучання пошкодило дах одного з відділень, харчоблок, пральню, котельню, гаражні, господарчі та складські приміщення.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні об’єкти, стверджуючи, що б’є лише по військовій інфраструктурі.

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