Росіяни скинули на Лиман дві 250 кг керовані авіабомби: стало відомо про наслідки (фото)

Щонайменше п'ятеро людей поранено внаслідок обстрілу Лимана. Російські окупанти скинули на місто дві 250 кг керовані авіабомби. Поранення отримали 5 людей від 27 до 50 років.

Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його інформацією, пошкоджено три крамниці, інфраструктурний об'єкт і приватний будинок.

Росіяни скинули на Лиман дві 250 кг керовані авіабомби

"Російські удари по мирним жителям — цілеспрямовані! Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь!" — закликав Вадим Філашкін.

Фото: голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації

Нагадаємо, Генштаб визначив наразі найгарячішу ділянку фронту, де прориваються окупанти.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 9 атак ворога в районах населених пунктів Греківка та Макіївка Луганської області.

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