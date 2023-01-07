Росіяни скинули на подвір'я місцевого жителя на Сумщині вибухівку із безпілотника (фото)

На щастя, обійшлося без жертв і руйнувань.

На Різдво російські окупанти завдали удару по двох громадах на Сумщині. У Великописарівській громаді окупанти скинули 2 вибухівки із безпілотника на подвір'я місцевого жителя.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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"Великописарівська громада: ворог скинув 2 вибухівки із безпілотника на подвір‘я місцевого жителя. Чоловік дивом не постраждав. Шалигинська громада: росіяни двічі відкривали вогонь із кулеметів в нашу сторону. Разом було 17 черг", - написав очільник області.

За словами посадовця, на щастя, обійшлося без жертв і руйнувань.

Живицький опублікував фото, на якому видно уламки від ворожої вибухівки, яку загарбники скинули на Великописарівську громаду.

Нагадаємо, російська війська під час так званого "перемир'я" обстріляли Бахмут та інші позиції українськиї військових. Глава держави Володимир Зеленський відреагував на удар РФ та наголосив, що цими діями Росія вкотре показала світу свою брехливу сутність.

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