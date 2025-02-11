Росіяни скинули три ФАБ-250 на Костянтинівку: є поранені

Від агресії РФ знову постраждали цивільні.
Зранку 11 лютого росіяни скинули на Костянтинівку три ФАБ-250. Внаслідок обстрілу є поранені.
Про це пише голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Легкі поранення отримали троє місцевих жителів від 53 до 80 років", - зауважили у відомстві.
Пошкоджено 38 приватних будинків, 2 лінії електропередач, газогін і 3 автомобілі.
"Не наражайте себе на смертельну небезпеку! Евакуюйтесь своєчасно!", - вчергове закликав Філашкін.
Раніше загарбники обстріляли Костянтинівку на Донеччині з артилерії. Внаслідок удару загинула одна людина, а троє дістали поранення.
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