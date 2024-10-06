Росіяни скинули три керовані авіабомби на Костянтинівку — фото наслідків

На місці працюють органи влади та всі відповідальні служби.

Одна людина загинула, ще двох поранено внаслідок російських ударів по Костянтинівці, що на Донеччині.

Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.

"Сьогодні вдень росіяни скинули три керовані авіабомби на Костянтинівку, що на Донеччині. Одна людина загинула, ще двоє поранені", — написав він.

Росіяни скинули три керовані авіабомби на Констянтинівку Фото: Вадим філашкін

Він додав, що внаслідок удару пошкоджені дві багатоповерхівки, адмінбудівля, крамниця, кав'ярня, банк, пошта і лінія електропередачі.

Одна людина загинула, ще двох поранено внаслідок російських ударів по Костянтинівці

Нагадаємо, напередодні на фронті зафіксовано 169 бойових зіткнень. За добу 5-6 жовтня, зокрема, на Курахівському напрямку ЗСУ відбили 26 атак. Найактивніше росіяни намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка та Цукурине.

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