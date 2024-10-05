Росіяни скинули вибухівку на автобус з людьми на Сумщині: є поранені (фото)

Російська армія 5 жовтня скинула вибуховий пристрій з БПЛА на рейсовий маршрутний автобус “Суми-Річки”.

Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

Внаслідок вибуху отримали поранення троє мирних жителів та пошкоджено маршрутний автобус.

“Просимо жителів Сумської області бути максимально уважними та обережними, дотримуватись сигналів повітряної тривоги та правил безпеки”, — йдеться у повідомленні ОВА.

Росіяни скинули вибухівку на автобус / Фото: Сумська ОВА

Росіяни скинули вибухівку на автобус / Фото: Сумська ОВА

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