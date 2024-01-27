Росіяни скинули вибухівку на Берислав: загинув чоловік (фото)

Обстріли регіону не припиняються ні вдень, ні вночі.

Росіяни знову вчинили терористичний акт - у Бериславі окупанти скинули вибухівку. Є загиблий.

Про випадок повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Зранку ворожа армія скинула з безпілотників вибухівку на Берислав. Внаслідок цього удару загинув чоловік. Ще одна людина госпіталізована. Медики продовжують обстежувати постраждалого", - написав він.

Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Що відомо про обстріли Херсонщини за добу

Російські війська упродовж доби з різних видів озброєння випустили по території Херсонської області 340 снарядів, по Херсону — 32.

З мінометів, танків, артилерії, реактивних систем залпового вогню та БпЛА били по житлових кварталах населених пунктів області. Зруйнували навчальний заклад у Херсоні.

У МВА повідомили, що протягом доби армія РФ 19 разів обстріляла територію Херсонської громади. Влучання зафіксували у Херсоні, Садовому, Антонівці, Інженерному та Придніпровському.

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