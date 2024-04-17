Росіяни скинули вибухівку з дрона на Херсонщині, є поранений: деталі

29-річний чоловік отримав поранення руки.
На Херсонщині зранку 17 квітня ворог обстріляв з безпілотника село Зміївка, поранений місцевий житель.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
“У Зміївці через атаку російського безпілотника постраждав місцевий житель”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зранку внаслідок скидання вибухівки з дрона 29-річний чоловік отримав поранення руки. Потерпілого доставили у лікарню, де йому надали медичну допомогу. Надалі він лікуватиметься амбулаторно.
Нагадаємо, у вівторок, 16 квітня, російська армія скинула керовану авіаційну бомбу на Берислав у Херсонській області. Внаслідок удару 15 людей отримали контузії.
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