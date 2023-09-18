Росіяни скинули вибухівку з дрона на мирний населений пункт на Херсонщині: є постраждалі

Всі постраждалі доправлені до лікарні.
Російська армія атакувала Берислав Херсонської області. Скинула вибухівку з дрона. Є поранені.
Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін підтвердив інформацію про чотирьох поранених.
"Поранені – це троє чоловіків, 75, 56 та 73 роки, а також 67-річна жінка. Усі постраждалі зараз знаходяться у лікарні. Всі вони перебувають наразі у лікарні", - зазначив він.
Російські військові цілеспрямовано атакували скупчення людей, скинули вибухівку поблизу місцевої автостанції.
Раніше стало відомо, що росіяни всю ніч гатили по Херсонщині - загинули дві особи. Також є постраждалі.
Російські війська практично щодня з різних видів озброєння обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.
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