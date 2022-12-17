Росіяни сконцентрували основні сили на сході, намагаються прорвати фронт біля Бахмута - ЗСУ

Наразі епіцентром бойових дій на фронті є Бахмутський напрямок. Армія агресорки Росії намагається будь-якими зусиллями прорвати фронт в районі Бахмута.

Про це "24 каналу" розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, окупанти сконцентрували свої основні сили на сході. Щодоби вони проводять штурмові дії.

"Перед тим зазвичай накривають наші позиції з усіх видів ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, танками по тих населених пунктах, де вони можуть дістати", - наголосив речник.

Представник Східного угруповання військ каже, що російські війська, якщо мають змогу та дозволяють погодні умови, продовжують завдавати авіаційних ударів.

"Проте попри все, ворогу не вдається досягти головної мети – системно прорвати нашу оборону, увійти глибоко в тил, вийти далі на оперативний простір і рухатись в бік Покровська, Слов'янська та Краматорська", – наголосив Сергій Череватий.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна усвідомлює ймовірність наступу агресорки Росії 2023-го. Окупанти ніколи не відмовлялися від цього. За його словами, Москва одержима помстою.

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