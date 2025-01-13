Росіяни скоротили кількість штурмів на фронті: аналітик назвав причину

Окупанти, незважаючи на це, зазнають серйозних втрат на полі бою.

Кількість російських штурмів останнім часом дещо знизилася, однак втрати російських окупантів залишаються на досить високому рівні.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ повідомив військовий аналітик Олексій Гетьман.

Він зауважив, що якщо раніше українські воїни знищували тисячу російських окупантів на 100 наступальних дій, то під час зниження штурмів удвічі кількість ліквідованого особового складу не змінюється.

На його думку, зменшення штурмів росіян деякою мірою пов'язане з великими втратами, яких зазнає армія РФ.

"Та кількість мобілізованих, яку росіяни можуть призивати щомісяця, стала меншою, ніж кількість знищених. Навіть якби вона була приблизно однакова, як було кілька місяців тому, то все одно це підрозділи, в яких знищується техніка, в яких знищується жива сила, вони стають уже не укомплектовані відповідно до штатного розкладу.Та третина, що залишилася, це люди демотивовані, деморалізовані, і просто додати 70% і зробити бойовий підрозділ практично неможливо", — пояснив військовий аналітик.

На його думку, зменшення кількості наступальних дій пов’язане з тим, що необхідно переформатувати підрозділи, які зазнали великих втрат у техніці та живій силі. А оскільки зараз у Росії тривають новорічні свята, займатися такими питаннями військовому командуванню ніколи.

Нагадаємо, загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 13 січня склали 809 760 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1510 загарбників - такі дані українського Генштабу.

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