Росіяни сповільнили наступ на Куп'янському напрямку: у ЗСУ назвали причини

Українські захисники готуються до різних сценаріїв ворога.
Окупаційна армія сповільнила наступ на Куп'янському напрямку. Ймовірно, росіяни перегруповуються.
Про це заявив керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.
За його словами, вони перегруповуються після "отримання на горіхи від ЗСУ".
"Перш за все це пов'язано з тим, що вони добряче по зубах отримали біля Новоєгорівки. А по-друге, мені здається, це пов'язано із формуваннями їхніх підрозділів", - сказав він.
Речник наголосив, що українські захисники готуються до різних сценаріїв, а розвідка постійно працює для виявлення планів противника.
Наступ РФ на Куп'янському напрямку
Прикордонна бригада "Сталевий Кордон" 10 вересня провела успішний штурм спостережного пункту російських окупантів на Куп'янському напрямку і взяла у полон двох російських солдат.
Російські загарбники на Куп'янському напрямку подекуди збирають нові штурмові загони з розбитих Силами оборони підрозділів та залучають солдатів із тилових частин.
Армія РФ намагається стримувати наступ українських сил на півдні, попри це ризикує розділити свої ж підрозділи.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗСУ готують "сюрприз" для ворога! Окупанти огризаються, але відходять! | ЄВЛАШ
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