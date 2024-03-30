Росіяни можуть спробувати оточити Харків і взяти його в кільце — майор запасу НГУ

Росіяни, ймовірно, спробують оточити Харків і взяти його в кільце, але успіх цієї операції залишається під питанням.

Про це заявив ветеран російсько-української війни, майор Нацгвардії у відставці Олексій Гетьман в коментарі "Еспресо".

"Вочевидь, окупанти спробують оточити Харків, взяти в кільце. Це вони можуть спробувати. Вдасться їм це чи ні – подивимося. Але ми це теж чудово розуміємо, будуємо фортифікації таким чином, щоб вони не змогли цього зробити. Ми теж готуємося", - зазначив Гетьман.

За його словами, росіяни спробують захопити Харків, якщо додадуть більше ресурсів, і всі головні сили з двох армій будуть задіювати на цьому напрямку.

"Але окупанти в лоб Харків бити не будуть, вони чудово розуміють, що загрузнуть. Вони під Авдіївкою майже на пів року загрузли, коли почали масштабно наступати. Харків – це ще більш укріплене місто", - додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News заявив, що росіяни готують новий наступ приблизно в кінці травня або в червні. Водночас журналісти британського видання The Economist прогнозують, що новий великий наступ Росії, який, ймовірно, розпочнеться влітку цього року, стримати буде значно важче, ніж на початку повномасштабного вторгнення. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про нову ймовірну хвилю нападу країни-агресорки.

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