Росіяни спробують оточити Лисичанськ, перш ніж відновити наступ на Слов’янськ - ISW

Росіяни спробують оточити Лисичанськ, перш ніж відновити наступ на Слов’янськ - ISW

Перед відновленням повномасштабної наступальної операції на Слов’янськ російські війська, ймовірно, спробують оточити українські війська у Лисичанську та блокувати решту наземних ліній постачання на північний захід від міста.

Українські війська, швидше за все, навмисно відступлять із Лисичанська, якщо росіяни загрожуватимуть українським опорним пунктам у цьому районі.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, російські війська провели невдалий наступ на захід від Ізюма та на північ від Слов'янська.

Також у звіті зазначено, що російські війська продовжували рухатися на північ до Лисичанська і, ймовірно, оточили українські війська в Гірському-Золотому.

Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що ЗСУ доведеться відходити із Сєвєродонецька, оскільки перебувати на розбитих позиціях немає сенсу.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що українські війська майже без втрат відступили із Золотого та Гірського Луганської області.

Цілодобово нищать Сєвєродонецьк, Золоте, Лисичанськ, поразки в Тошківці! Сергій Гайдай в ТСН