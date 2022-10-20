Росіяни ставлять під сумніви рішення Путіна: експертка розповіла, чому фюрер не запроваджує воєнний стан в РФ

Ситуація з мобілізацією трохи охолодила настрої в Кремлі. Максимальний відтік населення з країни підтвердило те, що їм не подобається рішення Путіна.

В Росії суспільство ставить під сумніви рішення Путіна. Зокрема, це сталося через рішення фюрера запровадити в країні-агресорці мобілізацію.

Про це в інтерв’ю ТСН розповіла голова напряму "Регіональна безпека та дослідження конфліктів" Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Марія Золкіна.

За її словами, ситуація з мобілізацією трохи охолодила настрої Кремля. Через це почався масовий відтік росіян з країни.

“Для російської внутрішньополітичної системи масова втеча чоловіків з Країни, відсутність підтримки мобілізації - достатньо серйозний виклик. Вони з цим повинні якось боротися. Зараз вони будуть оголошувати загальну мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. Натомість в самій Росії її вони вже завершують, оскільки її продовження вплине на саму легітимність влади”, - наголосила Марія Золкіна.

Також вона додала, що загальний воєнний стан на території РФ - для Путіна ризик.

Нагадаємо, що в Росії мобілізація закінчується не для всіх. Окремі категорії чоловіків в РФ продовжують отримувати повістки.

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