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Росіяни стратегічно "окопуються" на півночі Луганщини, очікуючи наступу ЗСУ

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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93
Час на прочитання
2 хв
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Росіяни стратегічно "окопуються" на півночі Луганщини, очікуючи наступу ЗСУ

Фото: Сергій Гайдай

Колони ворожих вантажівок із будматеріалами рухаються в напрямку Сватова.

На півночі Луганщини окупанти облаштовують траншеї та бліндажі в очікуванні наступу ЗСУ.

Про це повідомляє канал NOELREPORTS із посиланням на відео російського пропагандиста Олександра Коца.

Кореспондент пропагандистських росЗМІ показав колони вантажівок із будматеріалами, що рухаються в напрямку Сватова.

"Це третя частина колони з матеріалами для облаштування лінії оборони", - коментує своє відео Коц.

На Сватівському напрямку окупанти облаштовують рубежі оборони.

"Деревина необхідна для облаштування стінок траншей і бліндажів. Одна з вантажівок, здається, перевозить протитанкові бетонні виїмки, скріплені ланцюгами", - додає джерело.

Актуальна ситуація на Луганщині: що відомо

Звільнення Луганської області ускладнюється тим, що окупанти давно укріпилися за рахунок бойовиків так званої "ЛНР".

Очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай також повідомив, що вороги перекидають до Луганської області десантників із Херсонського напрямку. 

Серед російських солдатів збільшується кількість випадків дезертирства.

За даними ОВА, мобілізованих у Луганській області одягають у форму, зняту з загиблих чи поранених солдатів.

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Дата публікації
Перегляди
93
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