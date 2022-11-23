Росіяни стратегічно "окопуються" на півночі Луганщини, очікуючи наступу ЗСУ

На півночі Луганщини окупанти облаштовують траншеї та бліндажі в очікуванні наступу ЗСУ.

Про це повідомляє канал NOELREPORTS із посиланням на відео російського пропагандиста Олександра Коца.

Кореспондент пропагандистських росЗМІ показав колони вантажівок із будматеріалами, що рухаються в напрямку Сватова.

"Це третя частина колони з матеріалами для облаштування лінії оборони", - коментує своє відео Коц.

Alexander Kots published footage of a convoy carrying building materials towards the Svatove axis to equip defense lines. The wood is necessary for arranging the walls of trenches and dugouts. One of the trucks seems to carry anti-tank concrete gouges held together by chains. pic.twitter.com/glk4lRyU2O — NOËL (@NOELreports) November 23, 2022

На Сватівському напрямку окупанти облаштовують рубежі оборони.

"Деревина необхідна для облаштування стінок траншей і бліндажів. Одна з вантажівок, здається, перевозить протитанкові бетонні виїмки, скріплені ланцюгами", - додає джерело.

Актуальна ситуація на Луганщині: що відомо

Звільнення Луганської області ускладнюється тим, що окупанти давно укріпилися за рахунок бойовиків так званої "ЛНР".

Очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай також повідомив, що вороги перекидають до Луганської області десантників із Херсонського напрямку.

Серед російських солдатів збільшується кількість випадків дезертирства.

За даними ОВА, мобілізованих у Луганській області одягають у форму, зняту з загиблих чи поранених солдатів.

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