Росіяни стратили українських військових на Курщині: всі деталі нового злочину окупантів

Російські військові в Курській області РФ розстріляли дев’ятьох українців, які здалися в полон, повідомив український аналітичний проєкт Deepstate. За даними аналітиків, це сталося 10 жовтня біля селища Зелений Шлях.

За повідомленням, українські військові здалися в полон після того, як у них закінчили боєприпаси.

"З наших джерел стало відомо, що 10 жовтня розстріляли дронщиків та суміжників в районі н.п. Зелений Шлях. Додаткові деталі обставин з'ясовуються, але відомо, що хлопці виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були вступати в контакт з ворогом та відстрілювались. Проте кількість БК була обмежена і вони були вимушені здатися", - йдеться у повідомленні.

В DeepState зазначили, що ситуація на цій ділянці фронту непроста, а відновити втрачені позиції вкрай важко.

Водночас український військовий і адміністратор Телеграм-каналу "Говорять Снайпер" Станіслав Бунятов заявив, що загиблі на практиці були в тилу, але ворог прорвався вперед і вони опинились у оточенні.

"Росіяни зайшли в їх лісосмугу з двох сторін, ніхто з пілотів добровільно не здався, пацани билися до останнього. Якби вони могли відійти то відійшли би. Загинули дуже гідні бійці", - написав він.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець своєю чергою наголосив, що цей черговий факт російської агресії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

"Вкотре направив листи до ООН та МКЧХ щодо чергового злочину росіян. Ці дії не мають залишитися безкарними, і ворог повинен понести всю відповідальність. Росія – це країна-терорист, яка порушує всі правила та звичаї війни. Міжнародна спільнота не повинна закривати очі на такі злочини", - написав він.

Згідно з міжнародним гуманітарним правом, розстріл солдатів, що здаються в полон, є воєнним злочином.

Російська сторона повідомлення про розстріл полонених не коментувала.

Загалом українські правоохоронні органи мають у своєму розпорядженні інформацію про вбивство щонайменше 93 українських військовополонених російськими солдатами, повідомив 4 жовтня Юрій Бєлоусов, очільник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту.

З його слів, 80% випадків страт українських військовополонених зафіксовано 2024 року, але тенденція стала з’являтися в листопаді 2023 року, коли "відбулися зміни у ставленні військовослужбовців РФ до наших військовополонених у гірший бік".

Нагадаємо, середньомісячні витрати на утримання ув'язнених в Україні становлять 14 165 грн на особу, тобто є вдвічі більшими за мінімальну зарплату. Більшість грошей спрямовується на утримання персоналу кримінально-виконавчої служби.

За сім років витрати на утримання ув'язнених в Україні зросли у 3,3 раза – від 4258 грн на місяць 2016 року до 14 165 грн 2023 року.

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